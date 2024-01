JÜRI KOTŠINEV ⟩ Ukraina sõda on tulevikusõdade esimene vaatus

Sellist droonide sõda, nagu Ukrainas, pole varem olnud. Selles valdkonnas on Ukraina innovatsiooni liider. Juba sõja alguses sai Ukraina droonide kasutamisest suurt abi. Siis olid ukrainlaste kasutuses Türgilt saadud Bayraktarid. Nende abil hävitasid ukrainlased venelaste pealetungivägede sõjatehnika kolonne. Siis oli see ülioluline, kuna aeglustas märgatavalt Vene üksuste liikumist.

Kvadrokopterid aitasid ukrainlastel saada hinnalisi luureandmeid vastase liikumisest ja üksuste paiknemisest. Ukraina väed suutsid saata droonidelt saadud andmeid kiiresti oma komandopunktidesse ja integreerida droonide kasutust kiiresti oma maavägede üksuste tegevusse. Ukrainas on praegu üle 80 ettevõtte, mis tegelevad droonide tootmisega. Nende toodang muutub järjest keerulisemaks ja tabavusraadius järjest suuremaks. See on oluline.