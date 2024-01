Valitsuse juhterakond leiab, et ajutise plaastriga pole mõtet probleemi lahendada ning et raha saab tulla pikaajalistest reformidest. Pakun välja lahenduse, mis võiks sobida mõlemale poolele.

Õpetajad streigini viinud põhimureks on õpetajate puudus ja vähene järelkasv, mis ähvardab Eesti seni väga kõrgekvaliteedilisele haridusele otsa peale teha. Selleks, et halva stsenaariumi realiseerumist vältida, on vaja samal ajal tagada, et olemasolevad õpetajad koolisüsteemist ei lahkuks ja süsteemi tuleks ning jääks uut verd. Mõlemad eeldavad lahendusi juba praegu.