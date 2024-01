Me kõik oleme uhked Hemingway tsitaadi üle eestlaste kohta sadamas, kuid Ernst on öelnud ka muud tabavat: «Sõjad on põhjustatud kaitsmata heaolust». Oma heaolu kaitsmine algab meist endist ja selleks peame olema sõbralik, ent vajadusel tige väikeriik, kelle hoovis õunavargil ei käida, ja selleks vajame mõlemat, nii AId kui püssi, mis teeb ai-ai, kirjutab Villiko Nurmoja, kaitsetööstusettevõtte SensusQ kaasasutaja.