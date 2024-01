Aga infosõja ilminguteks võib pidada ka lühiajalisi aktsioone, mille eesmärk on peamiselt tekitada umbusaldust Ukraina poliitilise protsessi suhtes. Mõned päevad tagasi ilmusid sotsiaalmeedia vahendusel esimesed infobitid, et Ukraina president Zelenskõi on vallandamas Kaitseväe juhatajat kindral Zalužnõid. Tänasest teatasid kuulujutud, et otsus on tehtud.