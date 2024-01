Sümboolse tähenduse saab asjaolu, et samal päeval, mil Ratas teatab Keskerakonnast lahkumisest ja Isamaaga liitumisest, ilmneb, et Läti Euroopa Parlamendi saadik Tatjana Ždanoka on teinud koostööd Vene luureteenistusega FSB. Eestis on Ždanoka üks suurimaid protežeerijaid olnud Keskerakonna Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom.

Viimane on kaitsnud Ždanokat mitmesuguste rahvusvaheliste organisatsioonide ees, kuid võib-olla tähelepanuväärseim on seik, et 2016. aastal külastasid Toom ja Ždanoka koos Süüriat, kus on võimul Basher al-Assadi režiim. Venemaa toetatud Assadi režiim on teinud väiksemal skaalal kõike seda, mida Venemaa on korda saatnud Ukrainas – tapnud massiliselt tsiviilisikuid. Toom ja Keskerakonna praegune esimees, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kuuluvad aga samasse leeri.

On selge, et Ukraina täiemahulise sõja puhkemine 2022. aastal vaid teravdas vastuolusid Keskerakonnas. Ent Ukraina sõda ei saa olla ainus Ratase lahkumise põhjus. Põhjusi peab olema veel, kuid need on selgelt mõjusad, sest Ratasest sai esimene endine peaminister, kes on ise vahetanud erakonda.

Ja ka Ratas ise ei pea muretsema, sest Keskerakonnas pidanuks ta Euroopa Parlamenti konkureerima Jana Toomiga ning olnuks tõenäoline kaotaja, sest vaevalt et Keskerakond saaks üle ühe koha.