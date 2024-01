Kaja Kallas on viimaste nädalate jooksul õpetajate streigi valguses otsinud süüdlasi, läinud tülli nii koalitsioonipartnerite kui Eesti Haridustöötajate Liiduga ning tagatipuks ka omavalitsustega. Peaministrilt on kõlanud niivõrd palju süüdistusi ja õigustusi, et paratamatult tekib küsimus – kui ümberringi on nii palju korralagedust, mis ei võimalda õpetajate palka tõsta, miks ta siis lõpuks korda majja ei löö? Või on asi ikkagi selles, et peaminister vassib?