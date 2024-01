HELIR-VALDOR SEEDER ⟩ Kristina Kallas vastutab õpetajate olukorra pärast samavõrd kui peaminister

Isamaa poolt peaministrile umbusalduse algatamise läbirääkimiste ettepaneku tegemisest on möödunud enam kui kaks kuud ja olukord Eestis on muutunud õpetajate töötüli taustal veelgi kriitilisemaks. Nüüd on umbusaldusega valmis ühinema ka teised opositsioonierakonnad. Samas ei saa ma kuidagi nõustuda arvamusega, et poliitiline eraldusjoon ei jookse enam koalitsiooni ja opositsiooni vahelt ning justkui enamus parlamendierakondi oleks selgelt õpetajate töötingimuste parandamise taga ja ainult peaministri partei ei taha olukorda lahendada.