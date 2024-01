KAAREL OJA ⟩ Õpetajate streigi kaugeleulatuvad tagajärjed

Kuu tagasi uskusid vähesed, et õpetajate streik päriselt toimub, ja veel vähemad, et see muutub tähtajatuks. Ka eelmise nädala alguses pidas enamik tõenäoliseks, et lahendus leitakse nädala jooksul. Tänaseks on läinud aga risti vastupidi ning lähenemise asemel on töötüli osapooled teineteisest hoopis kaugenenud.