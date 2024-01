TRIIN VAREK ⟩ Me ei ela enam 90ndates, usaldagem oma ettevõtjaid rohkem

Viimastel nädalatel on meedias mitmel korral teemaks tulnud reklaamiseaduse eelnõu väljatöötamine, mida veab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM). Praegune reklaamiseadus on aastast 1995, mida on aastate jooksul täiendatud juhuslikult ning mis ei sobitu kindlasti tänapäevasesse konteksti.