Raul Eamets ⟩ Paneme teise Eesti raha teenima

Teise Eesti sisu on lihtsustatult öeldes see, et meie ühiskond on lõhenenud, kus edukatele ja tublidele vastanduvad vähem edukad ja mitte nii tublid inimesed. Laskumata detailidesse ja definitsioonidesse, võib ilmselt iga inimene oma kogemusest väita, et Eesti ühiskonnas on suurenenud sotsiaalsed lõhed ja varanduslik kihistumine. Praegu on ilmselt põhjust rääkida ka kolmandast või miks mitte ka neljandast Eestist. Varanduslik ebavõrdsus on suurenenud, seda näitab Gini koefitsient. Elupaikade segregeerumine ja keskuse ning ääremaa erinevused on suurenenud.