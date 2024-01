See oli ka minu jaoks šokk, kuna hiljem teatati mulle, et Cash ja mina olime samal ajal Berliinis Hiinaga seotud üritusel, mille korraldajad pidasid kinni rangetest turvaprotokollidest. Kuid erinevalt professor Vjatšeslav Morozovi juhtumist, kes oli minu väga lugupeetud juhendaja minu Euroopa Liidu – Venemaa uuringute magistriõppekava ajal, ei tundnud ma Chris Cashi üldse ega mäletanud ka ühtegi vestlust temaga, kui me samal üritusel viibisime.