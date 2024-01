JÜRI KOTŠINEV ⟩ Esimene F-16 koolituslaine lõppeb. Hävitajad on peagi lahingutes

Vastava avaldusega esines USA kaitseministri Lloyd Austini abi Celeste Ann Wallander. Ta teatas oma avalduses, et USA kaitseministeerium töötab selle kallal, et kindlustada Ukrainale F-16 hävitajate üleandmise programmi algfaasi. See programm hõlmab Ukraina pilootide ettevalmistust, tehnilise teenindamise personali ettevalmistust ning Ukraina õhujõudude varustamist vajalike varuosadega ning lahingumoonaga.