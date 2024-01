PRIIT SIBUL ⟩ Reformierakonna pikem plaan on üksiku inimese riik

Üldiselt on sümpaatne, kui riik suunab inimesi tulevikule mõtlema, aga oluline on tähele panna, kuidas seda tehakse. Seda, millist tulevikuvisiooni erinevad erakonnad esindavad, võib palju paremini välja lugeda mitte poliitikute sõnadest, vaid nende tegudest. Muudatused maksuvaba tulu arvestamise süsteemist näitavad, et Reformierakonna pikk visioon Eesti rahvale on üksikute inimeste riik.