Riigikogus tunnistatakse ainult vastandumist ning sisulised arutelud näivad ammu kadunud. Valitsuse soovimatus lõpetada õpetajate streik on omakorda näide sellest, mille president Alar Karis on võtnud kokku kui oskamatuse kokku leppida. Tõmbame ringi kokku, meid valitsevad poliitikud, kes ei valda poliitika kunsti.

Streigi korraldajaid võiks samuti noomida, vigu on tehtud mitmeid ja nii mõndagi neist oleks veidi parema planeerimisega saanud lihtsasti vältida. Eestis ei osata veel hästi streikida ja seegi kunst tuleb omandada. Loodan, et vigadest õpitakse ja järgmine kord osatakse olla mõjusamad. Aga siiski tuleb streigi korraldajaid ja streikijaid tänada selle eest, et valitsuspartei(de) arrogants on nii kenasti esile toodud.