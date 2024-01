RAINER SAKS ⟩ Venemaa psühholoogiline surve sõjavangide lähedastele aina kasvab

Sõjaväeluure juht Budanov teatas, et venemaa ei ole esitanud kindlaid tõendeid sõjavangide hukkumise kohta ning avaldas arvamust, et uus sõjavangide vahetus lähiajal siiski toimub. Näis, kuidas läheb, aga võib arvata, et peatse vahetuse ette välja kuulutamine on küllaltki riskantne. Tegelikult ei ole seni usaldusväärset informatsiooni selle kohta, kuidas see sõjaväe transpordi lennuk alla kukkus.