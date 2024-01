Rainer Saks ⟩ Venemaa sissetulekuid tabas märgatav tagasilöök

Ukraina sõjavangide vahetusega tegelev ametkond teatas eile, et Venemaa edastas lõpuks 65 Ukraina sõjavangi nimekirja, kes väidetavalt oldi alla kukkunud armee transpordilennuki pardal. Ukraina ametnikud kinnitasid, et need nimekirjas olevad vangid oli plaanis 24. jaanuaril Venemaaga välja vahetada.