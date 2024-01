Jaanuari keskel ründas Iraan rakettidega Pakistani piiriala väitega, et rünnak oli mõeldud Balochistani piirkonnas asuva poolsõjalise rühmituse pihta. Pakistan vastas omapoolse rünnakuga, kuid praeguseks on mõlemad pooled rahunenud ja diplomaatilised suhted taastatud.

Iraani raketirünnak oli siiski mitmeti tähelepanuväärne. Esmalt muidugi tõdemus, et eeskuju on nakkav: kui Iisraeli armee võib pommitada Gaza sektorit terrorismi tõrjumiseks, siis miks ei võiks sama teha Iraan? Kurb iroonia seisneb mõistagi tõigas, et Iraan ise oli üks Hamasi rünnaku esilekutsujaid Iisraeli vastu.