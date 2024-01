NÄDALA NÄGU ⟩ Laupkokkupõrke kursil peaministriga

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi direktori Mari Roostiku sõnul on Reemo Voltri inimesena rohkem nagu sõber kui tuntud nägu ekraanil: avatud, aus, omapärase huumori ja üsna suure ning sooja südamega. Õpetajana aga tema sõnul seevastu range, pigem traditsiooniline, ent kindlasti entusiastlik füüsik. «Kuigi alati ei pruugi kõik tunnid otsast lõpuni olla täis füüsikat, sest sageli alustab ta tundi eluliste, koomiliste ja teinekord ka üldfilosoofiliste mõtisklustega, jõudes siis mõnekümne minuti järel tõdemuseni, et mitte siiski sellest ei soovinud ta täna tunnis rääkida,» ütles Roostik. Direktor lisas kahetsusega, et kahes ametis panustamine viib teda aga üsna sageli Jaan Poska gümnaasiumist kaugele.