KAIRET REMMAK-GRASSMANN ⟩ Reformierakondlased ei saa aru õpetajate palgasüsteemist, hindeks mitterahuldav

Viimasel ajal on kõlanud poliitikute süüdistused, kes väidavad, et Tallinnas ei jõua õpetajateni riigi määratud palgatoetus. Siin on kaks võimalust, kas tegemist on pahatahtliku poliitiliselt laetud infooperatsiooniga või haridusvõõraste inimestega, kel ei ole täit aimu, kuidas toimib kooliaasta dünaamika, palga maksmine ning on seetõttu kogemata ämbrisse astunud andmete tõlgendamisel ning väärinfo levitamisel.