NÄDALA NÄGU ⟩ Euroopa Keskpanga «kingitus» tõi pankadele kenasti sisse

Tänu kallinenud laenurahale teenis tema juhitud pank mullu 385 miljonit eurot, mis on pea kaks korda enam kui 2022. aastal. Ja seda ajal, mil majandus on kaks aastat järjest langenud, inimeste reaalpalgad kiire hinnatõusu tõttu vähenenud ja käivad koondamislained.

Lepp tõdeb, et eelmine aasta oli küll Eesti majandusele keeruline ja ka tänavu kasvu ei tule, kuid kliendid on seni laenukohustustega hästi hakkama saanud. Samas usub ta, et pankade hiigelkasumid pole jätkusuutlikud, sest intressid hakkavad langema.