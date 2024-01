MATI MEOS ⟩ Tundub, et kultuuriministeerium diskrimineerib mehi huvitavaid valdkondi

Tundub, et inseneeria pole ju rahvuskultuur. Kui aga nii, siis visataksegi kultuuriministeeriumis rahvuskultuuri prügikasti lennundusmuuseumi, ühe suurima ja hinnatud tehnikamuuseumi tegevus ja rahastamistaotlused. Tõsi, tasemel inseneeria on rahvusvahelise iseloomuga, aga ta on kindlasti kultuuri osa. Inseneeria on innovatsioon. Inseneeria saavutustel rajaneb meie tsivilisatsioon.