Lauri Mälksoo ⟩ Rahvusvaheline õigus on konfliktiohus väikeriigile strateegilise tähtsusega

Viimasel ajal on palju arutletud, kas Venemaa võiks pärast Ukrainat mõnda NATO riiki sõjaliselt rünnata ja kui, siis mitme aasta pärast võiks see tõenäoliselt juhtuda. Räägitakse eelhoiatusest ja otsustatakse, mida NATO riigid relvastuse ning sõjamoona osas peaksid juurde hankima, et eeldatavat ajaakent targasti ära kasutada.