VEIKO SPOLĪTIS ⟩ Uue aasta alguse väljakutsed Lätis

President Zelenskõi visiit võis tunduda üllatusena, kuid välispoliitikaga kursis olevad inimesed teavad, et riigipeade külaskäike valmistatakse ette põhjalikult. See, et visiidi eel suudeti infot saladuses hoida, on hea uudis. Samas, arvestades julgeolekumeetmeid kolmes Balti riigis, võis vähemalt Läti meedias täheldada nurisemist kohalike ametivõimude käitumise üle, eriti võrreldes Leedu omadega. Mitmetes meediaväljaannetes ja sotsiaalmeedias kirjutati, et kui Leedus esines Zelenskõi rahvahulkade ees, ei juhtunud Tallinnas ega Riias sedasama.