STEVEN SEPP ⟩ Planeeritav vesinikutaristu tooks Eestisse odavama elektrihinna

Planeeritav vesinikutaristu võimaldaks suuremahulisi ülekandeid pikkade vahemaade vahel, mis tooks kaasa mitu eelist. Eesti jaoks tähendab meie territooriumi läbiv vesinikutoru seda, et saame toota roheenergiat (antud juhul tähendab see taastuvenergiaallikate abil toodetud vesinikku – toim), sõltumata olemasolevate elektriühenduste läbilaskevõimest, tagades stabiilsema hinna meie tootjatele.

Lisaks suurendaks see meie energiajulgeolekut ja tekitaks võimaluse kasutada odavat roheenergiat vesiniku tootmiseks, kui elektrit on üle. Odavam elekter ja vesinik loob võimalused arendada energiamahukat tööstust ja luua Eestis rohkem lisandväärtust. Aga selleks, et luua turg, on vaja tõhusat taristut. Vesiniku näitel on see torustik, mis ühendaks potentsiaalse tootmise ja tarbimise Eestis laiema Euroopaga.