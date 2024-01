Imbi Paju ⟩ Okupatsiooniminevikuga Eesti ei tohiks viljelda kuulujuttude kultuuri

Lenini sajandal surma-aastapäeval ilmus The Wall Street Journalis artikkel, kuidas Lenini kuri moraalse tasakaalu lõhkumise pärand elab salakavalalt edasi. Piisab, kui lugeda Eestis ilmunud okupatsiooniaegseid kasvatusajakirju ja kultuuriväljaandeid, et näha, kuidas Lenini, Stalini ja marksismi õpetusele toetudes lõhuti õhtumaa humanistlikku kultuuri ning väärtusi, koos 30 miljoni Eesti Wabariigi aegse kirjandusteose hävitamisega.

Reegel teist mitte alt vedada, teise vastu mitte tunnistada, kaotas kehtivuse ja see demoraliseeris ühiskonda. Selle teema üle me pole arutanud moraalifilosoofiat appi võttes. Nüüd on aga eelkõige sotsiaalmeedia toel meil uuesti kujunemas kuulujuttude ja kõmuühiskond, mis on sarnane totalitarismiga, kus me viiskümmend aastat viibisime.