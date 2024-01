JUHTKIRI ⟩ Kollane kaart peaministrile

Seisuste ajalooline puudumine ei saa olla põhjendus käituda matslikult, kuigi võimaldab olukorda mõista. Meenutame, et Suurbritannia aadel on jagunenud kõrgaadliks, lordideks ja alamaadliks, gentry’teks, millest on tulenenud viisakalt käituva mehe sünonüüm džentelmen.

Süüvides peaministri põhjendustesse, muutub olukord veelgi veidramaks. Peaminister ütles neljapäeval, et ei lähe vastuvõtule solidaarsusest riigikogu liikmetega. Seega on loogiline järeldus, et ta on solidaarne EKREga, kes teatas päev varem, et ei lähe täies koosseisus vastuvõtule, kuna erakonna meelest on president alandanud parlamendi institutsiooni, jättes kutsumata enamiku riigikogu liikmeid. Samas on nii peaminister kui tema erakond korduvalt kritiseerinud EKREt parlamentarismi lammutamise pärast obstruktsiooni abil.