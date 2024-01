TUNNE KELAM ⟩ Peaministri kõrvalejäämist vastuvõtult vajame praegusel ajal kõige vähem

Olen nõus, et president ja tema kantselei oleksid võinud niisuguse muudatuse teha varem ning seda paremini põhjendama. Aga peaministri kui sõltumatu institutsiooni juhi otsus keelduda presidendi – teise põhiseadusliku institutsiooni juhi – pidulikule vastuvõtule tulemast, tuues ettekäändeks solidaarsuse kolmanda institutsiooni – riigikogu – liikmetega, ei saa olla on palju tõsisem, sest 24. veebruar, Eesti Vabariigi aastapäev, on üks väheseid kohti, kus me tunneme ennast rahvuslikult ühtsena.