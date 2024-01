Lugu Belgorodi lähedal alla kukkunud Venemaa armee transpordilennukiga IL-76 on äärmiselt segane. Kui alguses ilmus Ukraina meediasse info selle kohta, et tegemist oli Ukraina sõjaväe õnnestunud rünnakuga, siis päeva peale seda enam ei kinnitatud. Põhjuseks oli Venemaa meediasse ilmunud väide, et lennuki pardal oli tegelikult 65 (mõnedel andmetel 63) sõjavangi, keda sooviti Ukrainaga välja vahetada. Praeguseks on ka kinnitatud, et eile pidi vangide vahetus tõesti toimuma. Samuti on Ukraina sõjaväeluure praeguseks avaldanud, et nende info kohaselt pidid lennukile minema mitmed kõrged poliitikud ja sõjaväeametnikud, kuid julgeolekuteenistus FSB keelas neil seda teha.