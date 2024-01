Alar Karis otsustas mitte kutsuda Eesti Vabariigi aastapäeva puhul toimuvale presidendi vastuvõtule kogu parlamenti, piirdudes ainult selle juhatuse, samuti fraktsioonide ja komisjonide juhtidega. Pinged presidendi ja parlamendi vahel ei lõpe ning praegu on raske ette kujutada, et Riigikogu võiks Karist 2026. aastal teiseks ametiajaks tagasi valida. Ajakirjanik Pavel Sobolev kirjutab, et võib-olla püüab Karis nüüd saada «rahvapresidendi» kuvandit, mida ka valimiskogu hiljem hindab.