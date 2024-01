PRIIT PULLERITS ⟩ Talvine ajupesu rahvale ETV moodi

Laskesuusatamise ülekandeid ETV-s sai kuni eelmise nädalani pidada oma katkematus järjepidevuses kõige pealetükkivamaks, et mitte öelda pealesunnitult tüütavaks osaks rahvusringhäälingu talvises programmis. Kuid siis tulid pikad lood Eesti Laulu konkursiga seotud mittemillestki, kus sisulist sisutust pidi kompenseerima punnitatud positiivne meeleolu koos vägisi ponnistatud humoorikusega. See ei tekitanud muud kui üksnes küsimusi: milleks see kõik.