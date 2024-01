Tomasz Chłoń ⟩ Kaczyński luigelaul?

Issanda halastus käib mööda okkalist rada. Pärast oktoobrikuu parlamendivalimisi hingas Euroopa Liidu avalik arvamus kergendatult, kui kuulutas Poola sümboolset Euroopasse naasmist pärast kaheksa aastat kestnud euroskeptilise Seaduse ja Õigluse Partei (PiS) valitsemist. Nüüd on Donald Tuski uus valitsus Varssavis astunud samme kahe PiSi kaaperdatud riigielu institutsiooni – avalik-õigusliku meedia ja kohtusüsteemi – mitteparteiliseks muutmiseks. Seda on omakorda tabanud kohati karm kriitika Euroopa ja maailma meedias, kuna seda on peetud õigusriigi põhimõtete väänamiseks.