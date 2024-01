BETTY ESTER-VÄLJAOTS ⟩ Koolikius presidendi vastuvõtul

Mitmete riigikogulaste nördimus presidendi vastuvõtu kutsest ilmajäämine ei paista üldse kuidagi kaalutletud, vaid ikka päris siiras nördimus. «Võtan osa parlamendiliikmete kutsumata jätmist solvanguna riigikogu aadressil. See on riigikogu tühistamine,» kirjutab sotsiaalmeedias Reformierakonna saadik Margit Sutrop. Postituses rõhutab ta, et tema nördimus ei ole isiklik ning kuna ta on juba viimased 20 aastat presidendi vastuvõtul käinud, siis veedab hea meelega selle päeva perega.

«President pidas vajalikuks riigikogu liikmeid kutsumata jättes neid karistada ja alandada,» kirjutab Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni liige Raimond Kaljulaid platvormil X (endine Twitter). Sama postituse neljandas jaos kirjutab Kaljulaid: «Ei maksa unustada ka seda, et riigikogus on päris palju tarku ja riiki pühendunult teenivaid saadikud, kellele aastapäeva vastuvõtt on oluline sündmus.» Iseenesest peaks see olema elementaarne, et riigikogus on targad ja riiki pühendunult teenivad saadikud. See tingimus on märksa ootuspärasem kui kutse tantsule.