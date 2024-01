See streik otsustab, kas rahvas normaliseerib tagajärgedeta valetamise valitsuse ja poliitikute poolt. Valitsuskoalitsioon on sulanud kokku vasakliberaalseks üheparteisüsteemiks, mis surub läbivalt halbu otsuseid riigikogus ühtselt läbi ja siis teise suupoolega räägib, kuidas nii ei tohiks ikkagi üldse teha. Skisofreenia sümptomid valitsemise juures on ilmsed.