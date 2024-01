Eesti haritlaste 1980. aastal koostatud 40 kirjas on lause: «Inimene, kes elab aastaid Eestis ja on lugupidamatu eesti keele ja kultuuri vastu, solvab sel kombel tahes või tahtmata, teades või teadmata eestlaste inimväärikust.» Täna, 44 aastat hiljem, on probleem endiselt terav, sest siin sündinud ja elavate muukeelsete seas on eesti keele oskus ja soov selles suhelda väike.