RAINER SAKSA ANALÜÜS ⟩ Alla tulistatud IL-76 «pantvangidega» on Vene infooperatsioon

Eile hommikul ilmus teave, et Vene armee transpordilennuk IL-76 kukkus alla Belgorodi lennuvälja lähedal (väga lähedal Ukraina piirile Harkivi oblasti piirkonnas). Ukraina meediasse ilmus vähem kui tunni aja jooksul info, et lennukit tabas Ukraina relvajõudude rünnak. Väga kiiresti, vähem kui kolme tunni möödudes, ilmus Venemaa meediasse informatsioon, et alla kukkunud lennukis veeti Ukraina sõjavange, et neid Vene sõjavangide vastu välja vahetada.