JUHTKIRI ⟩ Raha mustale lambale

Sajad inimesed on teinud ettevõttele 153-eurose ettemaksu, kuid nüüd, aastaid hiljem, on valguskaablit näinud vähesed. Enamikul pole ei raha ega internetti. Pahased inimesed on kaevanud tarbijavaidluste komisjoni ning näiteks läinud aasta 26. oktoobril tegi komisjon korraga kuus otsust, mis kõik kohustasid ettevõtet tarbijaile raha tagasi maksma. Aga praeguseni pole seda juhtunud ning seetõttu on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kandnud Eesti Andmesidevõrgu ASi musta nimekirja.

Kuid ega siis riigi üks käsi tea, mida teine teeb. Kui ettevõttelt raha kätte ei saa, võiks talle raha ju hoopis anda? Äkki õnnestub täiendava rahasüsti abil valguskaabel kõigi ootajate ukse taha tuua? Mõeldud, tehtud. Läinud nädalal avaldas riigi tugiteenuste keskus nimekirja, kellele on antud eurotoetusi maapiirkondadesse valguskaabli vedamiseks. Teiste toetuse saajate seas on Eesti Andmesidevõrgu AS, kes on saanud 1,32 miljonit eurot. Seda vaatamata asjaolule, et ettevõte on TTJA mustas nimekirjas. Huvitav nüansina mainime, et toetuse omaosalusmäär on vaid viis protsenti, mis tähendab, et Eesti Andmesidevõrgu AS peab leidma üksnes 69 617 eurot.