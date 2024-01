MIHKEL KUNNUS ⟩ Vat siin lülitab reformierakondlane Exceli välja!

Hea uuriv kolleeg Mikk Salu kirjutas läinud sügisel väga hea ja andmerikka artikli: «Pole mõtet ehitada: elektriautode tulek hävitab Rail Balticu tasuvusloogika». Soovitan selle üles otsida ja lugeda, sest pealkiri kitsendab probleemi eksitavuseni. Elektriautode tulek, mis on enam kui kahtlane, on siiski väike probleem. Kõik muud kulud on juba kordades (!) suuremaks prognoositud ja korralikku kärsahaisu tuleb ka projektikaaslastelt. Salu kirjutab sellest detailselt.