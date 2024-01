MART HABAKUK ⟩ Õpetajad streigivad ja põhjusega, kuid asi pole vaid rahas, isegi mitte selle puuduses

Olen elanud teadmises, et kooli rahastamine on koolipidaja ülesanne. Eestis on 79 koolipidajast linna ja valda oma koolivõrguga. Lisaks riiklikud ja erakoolid. Vahendeid oma ülesannete täitmiseks saavad koolipidajad erinevatest allikatest, valdavalt riigieelarvest. Regulatsioon sätestab miinimumnõuded ja piirangud eelarveliste vahendite kasutamisele.