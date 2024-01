Türgi parlament toetas Rootsit häältega 287:55, mis tähistab ülekaalukat enamust. Ka kohapeal sündmusi kajastanud ajakirjanikud kinnitasid, et Ankaras valitses positiivne õhkkond hoolimata sellest, et mõned saadikud tulid saali protestiplakatitega (riigikogus on selline asi muide keelatud).

Erdoğani varasemat tegevust arvesse võttes oli kummi venitamine oodatud käik. Türgi sisepoliitilist dünaamikat arvesse võttes olnuks Rootsi kiireloomuline toetamine tähendanud Erdoğanile kodutandril suurt ja rasvast miinust. On ju rootslased «muslimivihkajad», kes koraani põletavad ja kurdi terroriste toetavad. Me kõik teame, et tõde on sellest sama kaugel kui Türgi Euroopa Liiduga liitumisest.