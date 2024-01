ERKKI KOORT ⟩ Jõunumbrid üksnes pikendavad streiki

Eesti Vabariigis käib õpetajate streik. See on normaalne ja igati demokraatlik väljendus oma õiguste eest seismisel, kui varasemad etapid pole tulemust andnud. Jah, loomulikult on see ebamugav ja tülikas, kuid suures osas olnuks välditav. Loomulikult on see probleem, et me üldse siia jõudsime.