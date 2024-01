No ei usu, et Vene sõduri saabas kunagi astub NATO pinnale, lihtsalt ei usu. Või kui astub, siis kunagi ehk saja aasta pärast mais, liitlasena või sõbrana. Kuid mida ma usun, on see, et Vladimir Putin või tema järglased võivad püüda õõnestada NATO artikkel 5 toimimist kasvõi homne päev.