«Ei saa me läbi Lätita,» aga miks me läti keelt ei õpi? Kui Vikerraadios räägiti hiljuti läti keele õppest koolides, selgus väikese šokina, et kogu Eesti peale saab seda õppida vaid ühes Põhja-Eesti väikeses Waldorf-koolis – ja sealgi toimub see ühe lapsevanema initsiatiivil ja distantsõppe vormis, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.