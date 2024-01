JUHTKIRI ⟩ Ärevad ajad Estonias

Tüli on omapärane seetõttu, et tegemist ei ole institutsioonide omavahelise hõõrumisega põhiseaduse kontekstis. Põhiseadus ei ütle Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtu kohta mitte midagi ega peagi ütlema. Tegemist on aja jooksul välja kujunenud traditsiooniga, mille täpsed reeglid ei ole kirjas. Praegusel juhul on president Alar Karis öelnud, et kutsub vastuvõtule riigikogu juhatuse, komisjonide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid. Teised liikmed peavad aga Estonia aknast vaatama, kuidas pidu keeb.

See mõte on olemuslikult süsteemne, kuid nagu näha, ei meeldi teps mitte nendele riigikogu liikmetele, kellel või kelle abikaasal on vastuvõtukleidid juba tellitud. Kuid pangem tähele! Nii nagu korporatsioonides ilmnevad võimusuhted võitluses parkimiskohtade olemasolu ja asukoha pärast, peaksime nägema ka vabariigi aastapäeva vastuvõtu naginas pisut enamat. Tüli põhivorm on saanud loodetavasti selgemaks pärast peaminister Kaja Kallase poolset õli tulle valamist.

Kallas on pidanud vajalikuks meediale öelda, et ei tea, kas osaleb vabariigi vastuvõtul või mitte. «Meil on parlamentaarne riik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas, rahvas valib riigikogu ja riigikogu valib peaministri ja presidendi. Seega näiteks minu tööandja on riigikogu,» on peaminister põhjendanud, miks talle ei meeldi mõte kutsuda vaid riigikogu «nomenklatuuri».