DAIRE LÜÜS JA TRIIN MITT ⟩ Õppimine on eriti vajalik eakamatele - see on vaimse tervise tugisammas

Vananeva ühiskonna all mõistame käesolevas artiklis demograafilist rahvastiku vananemist. Kui heita pilk peale numbritele, siis Statistikaameti prognoosi kohaselt on Eestis 2035. aastaks 65-aastaste ning vanemate inimeste osakaal 25%, ehk iga neljas inimene on pensioniealine. Kui vanemaealised omavad laia kogemuste pagasit, mitmekülgset elutarkust ja enesekindlust suhtlemisel, siis kas need positiivsed vanemaealisusega kaasnevad omadused kanduvad üle ka ühiskonnale? Kas meie vananev ühiskond on tark ühiskond?