TIIT RIISMAA ⟩ Automaks solvab turumajandust, see on lahjemat sorti sms laen

Vabade inimeste vabas ühiskonnas - mitte segi ajada anarhia, kaose ja korralageduse kõikelubavuse riikidega - on riiklikud maksud üks kõige olulisem inimese ja riigi vaheline suhe. Igasugust põhjendamatut ja meelevaldset riiklikku rahakogumise viisi ei saa kuidagi maksustamiseks nimetada. Kui maksudega midagi valesti läheb, on ühiskonnas mõne aja möödudes asjad halvad peaaegu kõikjal.

Ühiskond on süsteem, mille elementideks on inimesed ja nende ühendused. Elemente ei maksustata. Olemuselt on õigusriigi poolt kehtestavad maksud ühiskonna kui süsteemi elementide vaheliste seoste maksustamine. Käibemaksu nimetuski on sealt pärit. Aga samadele põhimõtetele vastab ka tulumaks – tulu tekib kaubavahetusest, suhtlemisest. Elementide vahelised seosed ja kontaktid tekivad siis, kui see tähendab mõlemale osapoolele tulu, kasu.