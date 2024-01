RAILI KÄRMAS ⟩ Joogivee hind peab jääma taskukohaseks

Arvestades vee hinna osakaalu sissetulekust, on veeteenus praegu Eestis elanikele kättesaadav ning Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) eesmärk on, et hinnad ei hakkaks ka tulevikus drastiliselt tõusma: veeteenus on üldhuviteenus ja see peabki olema kõigile elanikele rahaliselt jõukohane.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on välja toonud oma aruandes «Social Issues in the Provision and Pricing of Water Services», et leibkonnaliikme kulutused netosissetulekust võivad moodustada 3–5 protsenti, sel juhul on veel veeteenus inimesele kättesaadav. Eestis tervikuna moodustab veeteenuse hind praegu leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust 1,1 protsenti. Lihtne rehkendus näitab, et isegi kui veehinda tõsta kaks korda, jääb see inimestele endiselt taskukohaseks.