Oskar Lutsu mälestustes on episood, kus minategelane Andres, ehk siis ikkagi Luts ise, satub valla vaestemajja ja püüab natuke head teha. Nimelt on poisikesel taskus, kui õigesti mäletan, 20-kopikane münt ja ta annab selle ühele hädisele vaesele.

Otsekohe puhkeb mündi pärast üleüldine kaklus, millest väljub võitjana üks ebameeldiv tegelane, Silbe Tõnis, kes väidab, et just temal on seda raha hädasti vaja naha ja tubaka ostmiseks. Hiljem näeb väike Andres teda paokil ukse vahelt kõrtsileti ääres viina joomas.