AARE TARK ⟩ Millist riiki me tahame?

Viimastel aastatel oleme rullunud lõputuna tunduvates kriisides. Mõnikord võib tunduda, et oleme kaotanud sihi teekonnal, kuhu ühiskond liigub. Ebastabiilsus ja ettemääramatus on muutunud normaalsuseks. Majanduslangus on tabanud nii meid kui ka lähinaabreid. Samas on meil säilinud ambitsioon jõuda praeguselt umbes 40. kohalt maailma rikkaimate riikide hulka. Riigi ja ühiskonna eduks on aga vaja seada selgeid eesmärke, kirjutab vandeadvokaat Aare Tark.