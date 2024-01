Vastukaja ⟩ Kas suitsuanduri vajalikkuses kahtlejad tuleks saata tagasi põhikooli?

On ilmselge, et mida varem tulekahju avastatakse ja kohale jõutakse, seda väiksemad on õnnetuse tagajärjed. See on ka põhjus, miks päästeamet igal aastal avalikkusele raporteerib, kui palju tunde on päästetööde kõrval tegeletud ennetustööga, kontrollitud kodude tuleohutust ja andurite olemasolu. 2022. aastal anti nõu 22 026 majapidamisele. Mida võisid küll need 2000 päästeameti kutselist töötajat ja 2500 vabatahtlikku päästjat seda kommentaari lugedes tunda ja mõelda?