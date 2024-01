Õpetajate streik on lisaks üldhariduskoolide õpetajate töötasule päevakorda tõstnud ka pedagoogide üldise töökoormuse ja neil lasuvate lisaülesannete teemad. Vähem on avalikkuse ees käsitletud õppetöö kvaliteeti, mis aga ometi on samuti otseselt seotud küsimusega, kas meie koolides töötab piisaval hulgal kvalifitseeritud õpetajaid.